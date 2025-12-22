İlginizi Çekebilir

DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planını açıkladı:
TEB "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı
Novartis Türkiye gençlere yönelik Seninle Olur Programı'nı başlattı
Yanlış ilaç ve alternatif yöntemler migreni kronikleştiriyor
Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesinde azaltılıyor
Turizm tesislerinde haşereyle mücadelede "Sağlık Bakanlığı onaylı ürün kullanılmalı" uyarısı
Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüldü
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mete Tunçay'ı anma etkinliği gerçekleştirildi
Divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu

Mersin'de ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı

Mersin

Mersin'de ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı.

Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Yurt Dünya 22.12.2025 11:23:42 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniyespor Zoru Başardı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti

2

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planını açıkladı:

3

TEB "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı

4

Novartis Türkiye gençlere yönelik Seninle Olur Programı'nı başlattı

5

Yanlış ilaç ve alternatif yöntemler migreni kronikleştiriyor

6

Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesinde azaltılıyor

7

Turizm tesislerinde haşereyle mücadelede "Sağlık Bakanlığı onaylı ürün kullanılmalı" uyarısı

8

Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüldü

9

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mete Tunçay'ı anma etkinliği gerçekleştirildi

10

Divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu