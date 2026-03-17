İlginizi Çekebilir

Mersin'de örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi sürüyor

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde seralarda yetiştirilen eriğin hasadı devam ediyor.

Erik üretimiyle öne çıkan Göksu Mahallesi'ndeki seralarda tarım işçilerinin hasat mesaisi sürüyor.

İşçiler tarafından dalından toplanan erikler, paketlenip kamyonetlere taşınıyor.

İlçe haline götürülen ürünler yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor.

Hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, kent genelinde 44 bin dekar alanda yaklaşık 88 bin ton erik üretildiğini söyledi.

Türkiye'de üretilen eriğin önemli kısmının Mut ilçesinde yetiştirildiğini dile getiren Karadağ, "Eriğin erkencilik özelliği sayesinde şubat ayı ortasından itibaren hasat başlıyor ve yaklaşık 3 ay sürüyor. Şu anda örtü altı üretimde hasat başlamış durumda. Önümüzdeki süreçte açık alandaki hasatlar da başlayacak." dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da ilçede erik üretiminin Göksu Mahallesi'nde yoğunlaştığını belirterek, "Bölgemizde 56 örtü altı sera bulunuyor. Yaklaşık 110-115 dönüm alanda üretim yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 110 ton rekolte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 17.03.2026 18:20:16
