İlginizi Çekebilir

Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti
Burdur İtfaiye Müdürlüğüne 2 bin 950 yeni araç ve ekipman kazandırıldı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Cognera CTO'su Yetiş, global yapay zeka topluluğuna katıldı
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi
Kordsa, JEC World 2026'da pazara sunduğu çözümlerini sergiledi
Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı
Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı
Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

Mersin'de priz, ampul ve bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Yenişehir ilçesinde priz, ampul ve bakır kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımına devam edilen konutlardan priz, ampul ve bakır kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 524 priz çerçeve başlığı, 425 priz, 458 ampul, 321 duy ve 600 metre bakır kablo ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yurt Dünya 13.03.2026 15:46:39 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de priz ampul ve bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

2

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti

3

Burdur İtfaiye Müdürlüğüne 2 bin 950 yeni araç ve ekipman kazandırıldı

4

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

5

Cognera CTO'su Yetiş, global yapay zeka topluluğuna katıldı

6

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

7

Kordsa, JEC World 2026'da pazara sunduğu çözümlerini sergiledi

8

Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı

9

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı

10

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi