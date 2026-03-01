İlginizi Çekebilir

Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı
Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da iftar programında konuştu:
Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor
Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu:
İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı
Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

Mersin

Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

MERSİN - Mersin’de Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ramazan Şenlikleri" kapsamında vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen şenliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla iftar yaptı.

Seçer, burada, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir arada olmak, sofrayı paylaşmak, kavuşmak, kaynaşmak, dertlerimizi, mutluluğumuzu paylaşmak hepimizi iyi hissettiriyor. Zaten ramazanın en güzel örneklerinden bir tanesi de bu. İnsanları bir araya getirmesi, paylaştırması, var olanın yok olana, yoksul olana katkı sunmasıdır." diye konuştu.

İftarın ardından dua edilen şenlikler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şenliklerde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

Koro üyeleri, konserde şarkı, türkü ve marşlar seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri, kent merkezi ve ilçelerde farklı noktalarda devam edecek.



Yurt Dünya 1.03.2026 01:53:06 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de "ramazan şenlikleri" devam ediyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

2

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

3

Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi

4

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

5

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da iftar programında konuştu:

6

Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor

7

Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı

8

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu:

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı

10

Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından