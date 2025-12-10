İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de sahte TOKİ başvurusu ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama

MERSİN - Mersin'de sosyal medyada TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına ilişkin sahte ilanlar paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına yönelik sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen otomobil ile 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve 2 bilgisayara el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



