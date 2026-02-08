Mersin'de serada yetiştirilen erik ağaçları çiçeklendi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçedeki seralarda, çiçek açan erik ağaçları beyaza büründü.

Ağaçlardaki meyvenin olgunlaşmasını bekleyen üreticiler, martta hasada başlamayı planlıyor.

Üretici Gökhan Yıldız, AA muhabirine, 15 Ocak itibarıyla çiçeklenmenin olması için seralarda soba yaktıklarını söyledi.

Isıtma sistemi yardımıyla eriklerin çiçeklenme dönemine girdiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İnşallah 40 gün sonra meyvelerimizi göreceğiz, beklentimiz yüksek. Tonajda bir sorun olmazsa güzel bir ürünle piyasaya çıkmayı umuyoruz. Sıfırın altında 4-5 derecelerde bile içeride belli bir sıcaklığı oluşturmak zorundayız. Akşamları 14-16, gündüzleri 20-25 dereceyi koruyoruz. Bu süreç adeta bebek bakmak gibi."

Nazmi At da ilaçlama yaptıkları süreçte tozlanma sorununu aşarak verimi artırmaya çalıştıklarını kaydetti.