Mersin

Mersin'de şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

MERSİN - Erdemli ilçesinde "3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin" şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erdemli Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneğince, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışması dolayısıyla Erdemli Belediyesi Konferans Salonu'nda tören gerçekleştirildi.

Erdemli Belediye Balkanı Mustafa Kara, ödül töreninde, 3 Ocak'ın Mersin'in bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.

Bu anlamlı günü yalnızca bir tarih olarak değil kültürle, sanatla ve edebiyatla birlikte yaşatmayı çok önemsediklerini belirten Kara, "Şiir gibi güçlü bir anlatım diliyle Mersin'in kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Erdemli Belediyesi olarak kültür ve edebiyata katkı sunan, şairlerimizi ve yazarlarımızı teşvik eden bu tür etkinliklere bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın da yarışmada 56 eserin değerlendirildiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin" şiir yarışmasında Ömer Ali Şimşek birinci, Durmuş Kaya ikinci, Hülya Çapar ise üçüncü oldu.

Programın sonunda dereceye girenlere kitap seti ve teşekkür belgeleri verildi.



