Mersin

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 1 yolcunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




