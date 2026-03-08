Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

MERSİN - Mersin'de Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması gerçekleştirildi.

Yarışma, 7-8 Mart tarihlerinde 81 ilden yaklaşık 850 sporcunun katılımıyla Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlendi.

Sporcular, "minikler", "çocuklar", "yıldızlar", "gençler", "yetişkinler" ve "büyükler" kategorilerinde bireysel ve çift olarak yarışmada mücadele etti.

- "Bu sezonun en çok katılım olan yarışması"

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, AA muhabirine, federasyon olarak Mersin'de ilk kez yarışma organize ettiklerini belirtti.

Federasyonun 20. yılı etkinlikleri kapsamında önemli yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Korkmaz, "Yarışma çok coşkulu geçiyor. Bu sezonun en çok katılım olan yarışması. Ortalama 850 sporcunun katıldığı bir yarışma. Mersin'de çok güzel bir potansiyel olduğunu gördük." dedi.

Korkmaz, yarışmaları organize ederken önceliklerini geçmişte yarışma yapılmayan illere verdiklerini belirtti.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Mersin Temsilcisi Hüseyin Deniz Randa da organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Randa, sporcular, antrenörler ve aileler ile yarışmanın şehir dışından yoğun katılımla gerçekleştiğini kaydederek, "Şehir dışından buraya yaklaşık 1500 kişi geldi. Eksiksiz bir şekilde tamamladık yarışmamızı. Çok ciddi bir emek var." diye konuştu.

Partneri Sude Gökbel ile yarıştıkları "çift yetişkinler" kategorisinde birincilik elde eden dans sporcusu Eyüp Yiğit Yalçın da yarışma için Adana'dan geldiklerini belirtti.

Uzun zamandır yarışma için hazırlandıklarını ifade eden Yalçın, "Bu yarışma için çok çalıştık ve çaba sarf ettik. İki günlük emeğimizin sonunda da burada şampiyon olduk." dedi.

Yarışmaya İzmir'den katılan ve partneri ile üçüncülük elde eden Addo Emanuel ise "Benim için dans bir terapi gibi. Enerjim olmadığında, stresli ya da mutsuz olduğumda benim için dans bunlardan uzaklaşma yolu. Başarılı olmak için emek vermeniz gerekiyor ve biz de saatlerce çalışıyoruz." şeklinde konuştu.