Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Mersin

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde beton blok taşıyan tırın arka tekerinin kopması sonucu yol trafiğe kapandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton blok yüklü 06 CYE 076 plakalı tırın, Mersin-Silifke D-400 kara yolu Erdemli Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yaptığı sırada arka tekerlerinden biri koptu.

Tekerin kopması nedeniyle tırın dorsesi yana doğru yatarak yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun her iki yönünü kaplayan beton blok nedeniyle D-400 kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Ulaşım, çevre yolu üzerinden sağlanıyor.

Beton blok yüklü tırın vinçle bulunduğu noktadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



