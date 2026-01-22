İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de tırda gümrük kaçağı sigara ve puro ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir tırda 6 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ve 11 bin 650 puro ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince bir tırda dedektör köpekle arama yapıldı.

Aramada tırın çeşitli noktalarına gizlenmiş gümrük kaçağı 6 bin 290 paket sigara, 11 bin 650 puro, 1089 elektronik sigara ve 1535 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.



