Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı

Mersin

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde uçuş yapan yamaç paraşütçüsü çam dikimi yapan orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı.

Yamaç paraşütçüsü Osman Doğan (36) Işıklı Mahallesi'nde uçuş yaptığı sırada bölgede çam dikimi yapan orman işçilerinden çay daveti aldı.

Çay davetine havadayken "geliyorum" yanıtını veren Doğan, güvenli bir şekilde iniş yaparak işçilerin yanına ulaştı.

Burada orman işçileriyle çay içip sohbet eden Doğan, hem kendi uçuş anını hem de işçilerin çay daveti esnasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan, AA muhabirine, 4 yıldır yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını söyledi.

Silifke'de uçuş yaptığı esnada güzel bir anı yaşadığını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Uçuş sırasında aşağıda çam dikimi yapan işçiler 'buyur çay içelim' diye bağırdı. Aslında 150-200 metre yüksekteydim ama bana seslerini duyurabildiler. Onlara çayları varsa inebileceğimi söyledim. Tekrardan davetlerini teyit ettiklerinde yanlarına indim. Sağ olsunlar çok yardımseverlerdi. Soğuk bir günde o çay çok güzel geliyor. Çay içtikten sonra oradan ayrılırken bana 'senin videonu çektik' dediler. 'Hatıraydı ama hadi paylaşalım bu sefer' dedim. Sonrasında ise video viral hale geldi."

Doğan, orman işçileriyle uçuş yapmayı planladıklarını belirterek, "Onlarla bir anlaşma yaptık. 'Sadece yerde çalışmayın, biraz da çalıştığınız yerleri gökyüzünden size gösterelim' dedim. Havalar biraz düzeldiğinde kendileriyle uçuş planlıyoruz." diye konuştu.



