Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak

Mersin

Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak

MERSİN - Mersin'de düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı, 14-17 Ocak 2026'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mersin Tekstil Üreticileri Derneği ve Mersin Tekstil Sanayicileri Derneği'nin öncülüğünde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Akdeniz İhracatçı Birliklerinin desteğiyle organize edilen fuarın tanıtım toplantısı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı.

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı Komitesi Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, toplantıdaki konuşmasında, fuar sayesinde sektörün yeni bir çıkış kapısı açacağını söyledi.

Mersin'in güçlü bir tekstil kenti olduğunu dile getiren Sağlam, "Son dönemde zorluklar yaşayan tekstil sektöründeki üreticilerin nefes alacağı, yeni bağlantılar kuracağı ve yeni pazarlara açılacağı güçlü bir platform oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlam, fuarda erkek spor giyim, kadın giyim, çocuk ve bebe giyim ürünleri ile kumaş, aksesuar, teknik tekstil ve modern üretim teknolojilerinin sergileneceği belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticinin ayakta kalabilmesi için yeni pazarlara ve bağlantılara ihtiyacı var. Fuarın asıl amacı bu ihtiyaca cevap vermek. Alıcı tarafında güçlü bir hazırlık yürütüyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı pazarlardan 200 profesyonel satın almacıyı Mersin'e bekliyoruz."

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı, 14-17 Ocak 2026'ta Yenişehir Fuar Alanı'nda ziyaretçilerle buluşacak.



