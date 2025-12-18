İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de "Ustalar Çıraklarla Buluşuyor" etkinliği yapıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde "Ustalar Çıraklarla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kariyer Günleri kapsamında merkezin toplantı salonunda düzenlenen programa çeşitli iş kollarında uzun yıllar çalışan ustalar ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ustalar, esnaf kültürünü ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu tür buluşmaların öğrencilerin mesleki vizyon kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kurt da etkinlikte öğrencilere gelecekte meslek hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdiklerini kaydetti.



