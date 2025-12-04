Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde sokak girişindeki zincir bariyerin üstünden bisikletle atlamaya çalışan sürücünün düşerek yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bisiklet sürücüsü, dün Cami Şerif Mahallesi 5228 Sokak'ta zincir bariyerin üstünden atlamaya çalıştı.

Bisikletinin zincire takılması sonucu yere düşen sürücünün yardımına iş yeri çalışanları koştu.

Başı ve kolundan yaralanan bisiklet sürücüsü, daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Sürücünün bisikletiyle zincirin üstünden atlamaya çalışması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esnaf Azad Yakışık, AA muhabirine, belediye görevlilerinin sokağın giriş ve çıkışına motorlu taşıtların girmemesi için zincir bariyer yerleştirdiğini söyledi.

Dün bir kişinin bisikletle zincirin üstünden atlamaya çalıştığını belirten Yakışık, "Atlamaya çalışırken bisiklet zincire takıldı ve kafasının üstüne düştü. Yardım için yanına gittiğimde yüzü toz içindeydi. Sol kolunun kırıldığını hissettiğini söylüyordu. Daha sonra bisikletiyle yürüyerek sokaktan ayrıldı." diye konuştu.