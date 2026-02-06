Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 8 bin 465 lira ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.

