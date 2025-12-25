Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin'de Noel dolayısıyla Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Akdeniz ilçesindeki kilisede yapılan ayini, pederler Jawahar Cutinho, Royston Dsouza ve Javed Masih yönetti.

Programda, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mum yakılıp dua edildi.

Ayine katılan Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur ve Akbelen Mezarlığı'nda görevli imam Fatih Nevruz, konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programın ardından kilise bahçesinde toplanan katılımcılar, zeytin fidanı dikti ve güvercin uçurdu.



