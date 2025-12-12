Mersin'in Akdeniz ilçesinde atıklar belediye ekiplerince toplandı

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri çevreye atılan mobilya, tekstil ve hurda atıklarını temizledi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce ilçe genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında sokak, kaldırım, ve boş arazilere bırakılan mobilya, tekstil ve hurda atıkları toplandı.

Kırsal mahallelerde de mobil temizlik ekiplerince temizlik çalışması yapılırken, Barış, Cami Şerif, Kiremithane, Hamidiye ve Çankaya mahallelerinin sokaklarına yeni çöp konteynerleri yerleştirildi. ​​​​​​​​​​​​​​

