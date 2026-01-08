İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Antalyaspor'a ziyaret
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin Antalya'da partililerle buluştu:
Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri"nin açılışına katıldı
Antalya'da Kahraman Fareler Bilimsel Araştırma Projesi tanıtıldı
Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik ve çöp toplama faaliyetleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerdeki cadde, sokak ve meydanlarda süpürme ve yıkama çalışması yapıyor.

Çöp kovalarını yıkayarak dezenfekte eden ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara yeni konteynerler yerleştiriyor.

Ekipler, günde yaklaşık 400 tonluk çöpü bertaraf tesisine taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.



Yurt Dünya 8.01.2026 17:28:28 0
Anahtar Kelimeler: mersin'in akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Osmaniye Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

2

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Antalyaspor'a ziyaret

3

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

4

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu

5

Milli Eğitim Bakanı Tekin Antalya'da partililerle buluştu:

6

Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı

7

Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri"nin açılışına katıldı

8

Antalya'da Kahraman Fareler Bilimsel Araştırma Projesi tanıtıldı

9

Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı

10

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor