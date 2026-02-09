İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı
Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı
Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni değerlendirdi:
Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı
Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu
Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor

Metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor

Metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor

Metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, metabolik dengenin bozulmasıyla diyabetten kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok kronik rahatsızlığın temelinin atıldığını ve bu sürecin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alğan, metabolik sağlığın, kan şekeri, kan yağları, tansiyon, bel çevresi ve hormon dengesinin bir bütün olarak uyum içinde çalışması olduğunu aktardı.

Kişinin kedini iyi hissetmesinin her zaman metabolik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmeyeceğine ve metabolik bozulmanın sessiz şekilde ilerleyebileceğine dikkati çeken Alğan, "Bu tablo zamanla diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve hipertansiyon gibi ciddi sorunlara zemin hazırlar." ifadesini kullandı.

Dr. Zübeyde Yüce Alğan, toplumda metabolik sağlığın yalnızca kilo ile ilişkilendirildiğini ancak zayıf bireylerde de insülin direnci ve metabolik risklerin görülebileceğini kaydetti.

Alğan, kilonun tek başına belirleyici olmadığının altını çizerek, "Metabolik olarak sağlıksız bireyler her zaman kilolu olmak zorunda değil. Önemli olan, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı ve bunu ne kadar dengeli yönettiği." değerlendirmesinde bulundu.

Metabolik sağlığı olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, aşırı şeker tüketimi, yetersiz uyku ve kronik stresin yer aldığını aktaran Alğan, özellikle masa başı çalışanlar ve uzun süre oturarak çalışan bireylerin risk grubunda bulunduğunu vurguladı.

Alğan, düzenli sağlık kontrollerinin metabolik hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinde önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kan testleriyle kan şekeri, kolesterol ve insülin düzeyleri değerlendirilebilir. Erken dönemde yapılan yaşam tarzı değişiklikleri, ileride oluşabilecek ciddi hastalıkların önüne geçebilir. Sağlıklı bir metabolizma yalnızca hastalık riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin günlük yaşam enerjisini ve genel yaşam kalitesini de artırır."



Ekonomi 9.02.2026 13:30:13 0
Anahtar Kelimeler: metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı

2

Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı

3

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

4

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni değerlendirdi:

5

Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

6

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

7

Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı

8

Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu

9

Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

10

Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor