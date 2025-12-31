Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden TARSİM'e ziyaret

İSTANBUL - Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Çelebi, TARSİM'in İstanbul'daki genel müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaret kapsamında TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Engürülü, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak artış gösteren belirsizlikler karşısında, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin değişen ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt vermeye odaklandıklarını vurguladı.

Ayrıca Engürülü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kısa, orta ve uzun vadeli hava tahminleriyle meteorolojik veri analizlerinin tarım sigortalarında etkin risk yönetimine önemli katkılar sağladığına işaret etti.

TARSİM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliğiyle devam eden ortak çalışmaların değerlendirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu görüşmenin sonunda Engürülü, Çelebi'ye ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.