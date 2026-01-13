Metro Türkiye'de üst düzey atama

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Metro Türkiye Finans Direktörlüğü (CFO) görevine Erhan Çetin atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'nin finansal yönetiminde üst düzey değişim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, şirkette CFO olarak görev yapan Aslı Aracıoğlu, 2025 sonu itibarıyla Makro İspanya'ya aynı görevle atandı. Aracıoğlu'nun ardından Metro Türkiye CFO görevine 1 Ocak itibarıyla Metro Bulgaristan CFO'su Erhan Çetin getirildi.

Temmuz 2019'dan bu yana Metro Türkiye'de CFO'luk görevini üstlenen Aracıoğlu, şirketin finansal yapılanmasının güçlendirilmesi, dayanıklı büyüme stratejisinin desteklenmesi ve yeme içme sektörünün sürdürülebilir gelişimine yönelik yatırımların hayata geçirilmesi süreçlerinde katkı sundu.

Yeni CFO Çetin ise Metro Grubu içinde farklı ülke ve yönetim seviyelerinde kazandığı deneyimle şirketin finansal stratejisinde yeni dönemin kapısını açacak. Çetin'in, farklı operasyonlarda edindiği ticari finans, bütçe yönetimi ve değer yaratma odaklı yaklaşımıyla şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, Türk mutfağının sürdürülebilirliği, yerel üreticinin desteklenmesi ve yeme içme sektörünün güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürürken, finansal yönetimdeki söz konusu görev değişiminin markanın stratejik dönüşümüne ivme kazandırması hedefleniyor.

Çetin, 2007'de KPMG'de başladığı kariyerine, BİM ve MediaMarkt'ta Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü olarak devam etti. Daha sonra Çetin, Mart 2014'te Metro Türkiye'de Finansal Kontrol ve Bütçe Planlama Müdürü rolünü üstlenerek Metro bünyesine katıldı.

Eylül 2015'te şirketin Bütçe Planlama ve Kontrol Grup Müdürü olarak atanan Çetin, Temmuz 2019'da Ticari Kontrol ve Bütçe Planlama Grup Müdürü pozisyonuyla Metro AG'ye geçti.

Çetin, Mayıs 2021'de Değer Yaratma Direktörü olarak görev yapmasının ardından Ekim 2023'te Metro Bulgaristan CFO'su oldu.



