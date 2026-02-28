MetropolCard halka arz ediliyor

İSTANBUL - Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ bünyesinde faaliyet gösteren fintek markası MetropolCard, halka arz sürecini başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde yürütülecek halka arzda talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak belirlendi.

Pay başına 80,00 lira sabit fiyatla gerçekleştirilecek olan arzın toplam büyüklüğünün pay satışının 1 milyar 512 milyon lira olması planlanıyor. Halka arz sonrasında şirket payları, Borsa İstanbul'da "MCARD" kodu ile işlem görecek.

MetropolCard, sermaye piyasalarına adımını, güçlü kurumsal yönetim yapısını daha ileri taşımak, teknoloji yatırımlarını hızlandırmak ve dijital ödeme çözümlerini daha geniş bir ekosisteme yaymak hedefiyle atıyor.

Halka arz kapsamında dağıtımın yüzde 48'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'unun yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubuna, yüzde 2'sinin grup çalışanlarına, yüzde 20'sinin yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20'sinin yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılması planlanıyor.

Bireysel yatırımcılar ve grup çalışanları için eşit dağıtım, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.

Elde edilmesi planlanan fonun yüzde 15'inin AR-GE yatırımlarına, yüzde 25'inin şirket filosunun yenilenmesi ve genişletilmesine, yüzde 30'unun işletme sermayesi ve operasyonel faaliyetlerin finansmanına, yüzde 30'unun ise yurt içi ve yurt dışında finansal teknoloji şirketleri ile startup yatırımlarına yönlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak planlaması, MetropolCard'ın teknoloji odaklı büyüme stratejisini desteklerken, hem organik hem de inorganik genişleme adımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

- Dijital ödeme ekosisteminde güçlü ürün ailesi

MetropolCard, kurumların yan hak yönetimi ve çalışanların günlük harcamalarını tek bir dijital ekosistemde buluşturan ürün ailesiyle sektörde farklılaşıyor.

MetropolCard mobil uygulaması üzerinden harcama yönetimi, kampanya ve avantaj takibi ile bakiye kontrolü tek noktadan yapılabiliyor.

MetropolCard Plus dijital cüzdan altyapısı, esnek yan hak kurgularını destekleyen çok amaçlı bir ödeme çözümü sunuyor.

PowerPay ile elektrikli şarj istasyonlarına yönelik dijital ödeme çözümleri sağlanırken, GiftPay kurumsal ödüllendirme ve hediye süreçlerini dijitalleştiriyor.

Metropol Cep POS sahada ve masada hızlı ödeme akışları sunarken, OkulPay eğitim odaklı ödeme senaryolarında kontrollü ve izlenebilir bir yapı sağlıyor.

Şirket, tüm bu çözümleri; verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ekseninde konumlandırarak “kolaylık” ile “sorumluluk” arasında dengeli bir dijital dönüşüm modeli geliştirmeyi amaçlıyor.

- "Her ürünümüzde kullanıcı deneyimini güçlendirirken izlenebilirliği artıran bir yapı kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, finansal teknolojiyi yalnızca hız ve kolaylık üreten bir alan olarak değil, kaynakları daha verimli kullanan, süreçleri sadeleştiren ve daha sorumlu tüketimi destekleyen bir dönüşüm aracı olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Yıldırım, halka arz ile birlikte şeffaflık, hesap verebilirlik ve güçlü kurumsal yönetim anlayışını daha ileri taşırken, yenilikçi ödeme çözümlerini ve dijital ürün ekosistemini ölçeklendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Dijitalleşme bizim için yalnızca kanalların dönüşümü değil, kurumlar, çalışanlar ve iş ortakları için ölçülebilir verimlilik demektir. Bu verimliliği sürdürülebilir etki perspektifiyle birlikte ele alıyor, her ürünümüzde kullanıcı deneyimini güçlendirirken izlenebilirliği artıran bir yapı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.