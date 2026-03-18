MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda partililer ve vatandaşlar oruçlarını açtı, dua etti.

MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, programdaki konuşmasında, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa MHP MYK Üyesi Mustafa İzgioğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Kokaçya, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.