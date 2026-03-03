İlginizi Çekebilir

MHR GYO'dan 2025'te 489 milyon lira kar

MHR GYO'dan 2025'te 489 milyon lira kar

İSTANBUL - MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHR GYO), 2025 yılında 489 milyon lira kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MHR GYO, 2025 yılı mali sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, şirketin 2025 mali sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin yatırım faaliyetlerindeki başarısı ve finansal yönetim performansı sayesinde 2025'te 489 milyon lira kar elde ettiklerini vurgulayan Kaçmaz, bir önceki yıla kıyasla karlılığı 4 kattan fazla artırdıklarını ifade etti.

Enflasyon düzeltmesine rağmen aktif toplamın 2024'e göre yüzde 10,5 artarak 10 milyar lirayı aştığını kaydeden Kaçmaz, "2025, şirketimiz açısından yatırım odaklı dönüşüm ve büyüme yılı oldu. Yatırım harcamalarımızda kaydedilen artışa rağmen, operasyonel disiplin ve etkin finansal yönetimimiz sayesinde karlılığımızı güçlü bir şekilde artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, 2025 sonunda gayrimenkul portföyünün rayiç değer artışının yıllık enflasyon oranının üzerine çıkarak yüzde 15 gerçekleştiğini aktararak, "Bu büyüme reel bazda pozitif getiri üretti ve aktif büyüklüğümüz de önemli bir değer artışı yarattı." ifadesini kullandı.

- Sermaye yüzde 50 artırıldı

Geçen yıl elde edilen güçlü karlılık performansı sayesinde enflasyona rağmen öz kaynakların büyütüldüğünü aktaran Kaçmaz, şirket sermayesinin yüzde 50 artırılarak sürdürülebilir büyüme için sağlam bir finansal zemin oluşturulduğunu kaydetti.

Kaçmaz, "Şirketimiz, 2025 yılındaki büyümesini, tamamen kendi öz kaynakları ile finanse ederek, likiditesi yüksek borcu olmayan bir finansal görünümle tamamladı. MHR GYO olarak, 2026'da da yeni projeler, operasyonel verimlilik, karlılık artışı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi 3.03.2026 14:30:11 0
