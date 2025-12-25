Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu

İSTANBUL - Migros, Erzincan'da "İyi Tarım ve Organik Tarım" kriterlerine uygun üretilen yerel ürünleri Türkiye genelindeki mağazalarında satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerel üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Migros, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediye Başkanlığı koordinasyonunda, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile GürAta ve ZZEF işbirliğinde Erzincan'da toplantı gerçekleştirdi.

Projede, Erzincan'da yerel üreticiler, birlikler, kooperatifler ve işletmeler tarafından üretilen Erzincan dermason fasulyesi, Erzincan tulum peyniri, Bögert maden suyu, kuzu eti, patates, domates başta olmak üzere meyve ve sebze ürünleri Migros'un 81 ildeki mağazalarında satışa sunuldu.

Proje kapsamında Migros, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi için üreticilere destek verirken, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası da üretim planlaması ve teknik süreçleri yürütülüyor.

İşbirliğiyle sürdürülebilir üretimin desteklenmesi, küçük aile işletmelerinin güçlendirilmesi ve Erzincan'ın tarımsal üretim gücünün ulusal ölçekte değer kazanması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gıdanın yalnızca ticari değil, aynı zamanda güven, sağlık ve gelecek meselesi olduğunu vurguladı.

Erzincan'da üretilen ürünlerin aracısız şekilde Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştırılacağını aktaran Aydoğdu, gelecek dönemde bu ürünlerin hem çeşidinin hem miktarının artırılmasının planlandığını kaydetti.

- "İlerleyen dönemlerde bu hacmi ve ürün çeşitliğimizi artıracağız"

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort da kamu ve özel sektör işbirliğiyle yürütülen bölgesel çalışmaların üretim potansiyelini artırdığına dikkati çekti.

Tort, söz konusu çalışmaların, bölgelerin üretim potansiyelinin artması ve verimliliği açısından da kıymet yarattığına işaret ederek, "Migros olarak bugüne kadar yerelleşme çalışmalarımız kapsamında 50 ilde yaklaşık 330 farklı üreticiden 1600'e yakın yerel ürün tedarik ettik ve bunları öncelikli olarak kendi bölgesinde satışa sunduk." ifadelerini kullandı.

Valilikler ve belediye başkanlıkları koordinasyonunda kooperatifler ve birlikler altında toplanan üreticilerin alım garantisiyle güçlenen yerel üretim değerlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarda satışa sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Tort, bu kapsamda, Türkiye'nin önemli havzalarından oluşan 10 şehirde faaliyete geçtiklerini aktardı.



Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Erzincan'ın coğrafi işaretli ve bölgeye has kıymetli üretim değerlerini 81 ildeki mağazalarında müşterileriyle buluşturduklarının altını çizen Tort, şunları kaydetti:



"Çalışma kapsamında Erzincan'da birlikler ve kooperatifler kanalıyla 250'ye yakın üreticiye ulaştık. İlk aşamada da yaklaşık 200 milyon liralık bir alım yaptık. İlerleyen dönemlerde bu hacmi ve satışımıza aldığımız ürün çeşitliğimizi artıracağız. Başta sayın Valimiz Hamza Aydoğdu olmak üzere bu kıymetli projeyi hayata geçiren tüm proje ortaklarımıza, kooperatiflerimize ve üreticilerimize teşekkür ediyorum."

GürAta ve ZZEF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ise yerel üreticilerin ulusal pazarda kalıcı yer edinebilmesi için sürdürülebilir desteğin önemine işaret etti.

Erzincan'da yürütülen çalışmanın başarılı şekilde ilerlediğini belirten Gürkan, "Daha önce bu çalışmaları yaptığımız Bingöl, Ordu, Kayseri, Samsun ve Niğde'de elde ettiğimiz çıktılar, yarattığımız bu modelin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Erzincan'da da çok başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Yerel üretimi destekleyen projeleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

