Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi

İSTANBUL - Migros, Niğde'de üretimin artırılmasına destek vermek amacıyla "iyi tarım" kriterlerine uygun şekilde yetiştirilen yerli patates ve barbunyayı mağazalarında raflara taşıdı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Niğde Valiliği'nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve GürAta ile kapsamlı bir işbirliği protokolü gerçekleştirdi.



Bu işbirliğiyle Migros, bölgedeki üreticilere alım garantisi, eğitim ve teknik destek sağlayarak hem yerli üretimi artırmayı hem de tüketicilerin taze ve güvenilir ürünlere uygun fiyatla erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.



Sürdürülebilir tarımı teşvik eden proje, üretici küçük aile işletmelerine gelir istikrarı sağlayarak Niğde'nin tarımsal üretim kapasitesinin ulusal düzeyde değer bulmasına katkı sunacak.



Migros, işbirliği kapsamında iyi tarım kriterlerine uygun şekilde yetiştirilen yerli patates ve barbunyayı mağazaları aracılığıyla Türkiye'nin her yerine ulaştıracak.

- "Türkiye genelinde çalışmalar yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Metin, Migros'un yerli üretimi ve yerli üreticiyi desteklemeye yönelik adımlarını artırarak sürdürdüklerini ve yerel üretimi güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Metin, ithal edilen bakliyat, meyve ve sebzelerin yerli tohumlarla yeniden üretilmesi için Türkiye genelinde çalışmalar yürüttüklerine değinerek, "2026 yılında Migros markalı tüm ürünlerde tamamen yerli üretime geçmiş olacağız. 71 yıllık deneyimimizle Türkiye'nin en geniş çiftçi ve kooperatif ağıyla çalışan perakendecisiyiz." ifadelerini kullandı.



Hayata geçirilen işbirliğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Metin, "Patates ve barbunyada yerli üretimi artırıp, ithal ürüne ihtiyacı azaltarak yerel ürünlerin tarladan sofraya uzanan zincirde daha güçlü şekilde konumlandırılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ZZEF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan da yerel üreticilerin ürünlerinin doğrudan organize perakende aracılığıyla tüketiciye ulaşması için danışmanlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Projeye destek veren Niğde Valiliği'ne ve diğer paydaşlara teşekkür eden Gürkan, "Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıdanın tedarikini güvence altına aldığımız, yerel üreticiyi destekleyen bu gibi projelerin yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, yerel üreticilerin güçlenerek ulusal pazara entegre olması için onları birlikler ve kooperatifler altında örgütleyerek perakendecilerle bir araya getirdiklerine değindi.



Özpamukçu, "Niğde Valiliği himayelerinde gerçekleşen bu kıymetli projeyle yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Yerelleşme projelerimiz, hem üreticiye hem de tüketiciye sürdürülebilir fayda yaratmak üzerine kurulu. Yerel üretimi ve üreticiyi destekleyen bu tür projelerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.