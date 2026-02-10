Miilux OY, FNSS ve Nurol Makina'dan işbirliği

İSTANBUL - OYAK şirketlerinden Miilux OY, FNSS Savunma Sistemleri AŞ ve Nurol Makina ile Türk savunma sanayisi için güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisine katkı sağlayacak ve küresel pazarda Türkiye'nin gücünü artıracak "Miilux OY-FNSS-Nurol Makina Teknik İş Ortaklığı Protokolü" imza töreni, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, yerli zırh çeliği üreticisi şirketten temin edilecek.

Mevcut yurt içi ve yurt dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla şirketin üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.

Söz konusu işbirlikleriyle Türkiye'nin uluslararası prestijine katkı sağlayacak projelerde ana zırh çeliği tedarikçisi olacak şirketin, stratejik konumunun ve kurumsal itibarının önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle aynı zamanda şirketin zırh çeliği alanındaki küresel yetkinliğinin, FNSS ve Nurol Makina'nın mühendislik ve platform kabiliyetleriyle bir araya getirilerek uluslararası pazarlarda güçlü ve sürdürülebilir bir savunma sanayisi ekosistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, söz konusu teknik iş ortaklığı protokolünin, savunma sanayisindeki uzun vadeli büyüme vizyonlarının önemli parçası olduğunu belirterek, "Bu işbirliğiyle, yalnızca mevcut projelere değil, gelecek nesil savunma sanayii projelerine de yüksek kalite standartlarımız ve teknik yetkinliğimizle katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.