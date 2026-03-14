İlginizi Çekebilir

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da devam ediyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta'da iftar programında konuştu:
Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Futbol: Trendyol Süper Lig
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Mehmetçik ve şehit aileleriyle iftar yaptı
Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta "Vefa İftarı"nda konuştu:

ANTALYA - Milli cimnastikçi Adem Asil, "Hedefim her zaman altın madalya kazanmak. Bugün bu madalyayı ülkemize getirdiğim için ne mutlu bana. Çok gururluyum." dedi.

Asil, Antalya'da İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde kazandığı altın madalyanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Asil, "Hedefim her zaman altın madalya kazanmak. Bugün bu madalyayı ülkemize getirdiğim için ne mutlu bana. Çok gururluyum. Gerçekten bunun için çok çalışıyorum, hep en iyisi olmak istiyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.


- "Yarışmanın atmosferi harikaydı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de Adem'in başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Antalya'nın günden güne cimnastik kenti olmaya başladığını söyledi.

Yarışmaya çok iyi cimnastikçilerin gelmeye başladığını anlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Madalyalarımız altın olmaya başladı. Yarışmanın atmosferi harikaydı. Antalya ve dışından gelen cimnastikseverlere teşekkür ediyorum. Bütün biletleri tükettiler. Bizim adımıza çok mutluluk verici. Organizasyon dünya kupasına evrildikten sonra daha kaliteli sporcular ve daha fazla ülke katılmaya başladı. İnanıyorum bu sayı ve kalite önümüzdeki yıl daha da artacak."



Spor 14.03.2026 23:42:04 0
Anahtar Kelimeler: milli cimnastikçi adem asil antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

