İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya'da "Öğretmen Akademileri" programına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya'da "Öğretmen Akademileri" programına katıldı

ANTALYA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesindeki Falez Uygulama Otelinde düzenlen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yelkenci, programdaki konuşmasında, öğretmen akademilerinin, öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirildiğini söyledi.

Öğretmenlerden farklı alanlara yönelerek yeni deneyimler elde etmelerini istediklerini belirten Yelkenci, akademi sayesinde öğretmenin alışık olduğu çevrenin dışına çıkmalarını arzu ettiklerini belirtti.

Akademide "Şehir ve kültür, edebiyat, müzik, biyografi ve düşünce" gibi alanların yer aldığını dile getiren Yelkenci, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmen olarak rutin çevremizin dışına nasıl çıkarız, bunun bir kaç yolu var. Mesela büyük insanların hatırasını okuyarak yola çıkabiliriz, şehirlerle, mekanlarla ilgili hazırlanmış albümlere, kataloglara bakarak çıkabiliriz. Şehir içi veya şehir dışında seyahatlere çıkabiliriz. Yine her biri büyük bir evren olan büyük insanlarla sanat, düşünce insanlarıyla temas edebiliriz. Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyarak, kendimize yaşam tarzı olarak bunu oluşturabiliriz. Bizler öğretmen olarak ne kadar çok mekandan, insandan beslenirsek o kadar çok farklılaşırız."

İl Milli Eğitim Müdürü Eriş ise Öğretmen Akademisi'nin öğretmenler için çok ufuk açığı olduğunu ve katılacak öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Eriş, Yelkenci'ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



Yurt Dünya 25.11.2025 19:18:18 0
Anahtar Kelimeler: milli eğitim bakan yardımcısı yelkenci antalya'da "öğretmen akademileri" programına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı