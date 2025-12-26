Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem bölgesindeki derslik yatırımlarını anlattı:

OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde 13 bin 321 dersliği eğitim öğretime dahil ettiklerini belirtti.

Tekin, ziyaret ettiği Osmaniye Valiliği'nde Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

Burada düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, kurumların yöneticileriyle görüştü.

Tekin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, vatandaşların mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutladı.

Kentteki eğitim yatırımlarını ve deprem sonrası gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirten Tekin, "Burada birbiriyle uyumlu, başarılı çalışan çok güzel bir ekip var. Cumhur İttifakı'nın il başkanları, belediye, milletvekillerimiz, Vali'miz ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisi uyum içerisinde vatandaşa hizmet etmeye çaba sarf ediyor." dedi.

Tekin, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy'un kentin problemlerini gündeme taşıdığını ve bunları günbegün takip ettiklerini vurguladı.

Osmaniye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik sayısının 2 bin 448 olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"O tarihte toplam 4 bin 142 öğretmenimiz var. Yani 2002-2003 eğitim öğretim yılında Osmaniye'deki yaklaşık 100 bin öğrencimize 2 bin 500 civarında derslik ve 4 bin civarında öğretmenimizle hizmet vermekteyken, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başı itibarıyla derslik sayımız iki katından fazla artmış durumda. Yaklaşık 6 bin dersliğimiz var. Öğretmen sayımız da yine iki katından daha fazla artmış durumda. 4 bin 100 öğretmen yerine şimdi 9 bin 978, yani yaklaşık 10 bin öğretmenimiz var."

Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önceki koşulların daha iyisini vatandaşlara sunmak durumunda olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki çalışmaları birebir takip ettiğini dile getiren Tekin, "Kuşkusuz depremin maddi ve manevi yaraları var. Bakanlık olarak hem derslik açısından yaşadığımız fiziki kayıpları gidermek anlamında hem de psikolojik destek ve eğitim öğretim altyapısının güçlendirilmesi anlamında yaraları saracak tedbirleri almaya çaba sarf ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim 11 ilimizde 9 bin 799 dersliğimiz kullanılamaz hale gelmişti. Şu an itibarıyla deprem bölgesinin tamamında 13 bin 321 dersliği eğitim öğretime almış durumdayız. Planladığımız derslikler bittiğinde 11 ilimizin tamamında 1553 okulda 23 bin 860 dersliğimiz bitmiş olacak. Bu rakamlar kafa karıştırıcı olabilir. Sadece şunu söyleyeyim, 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının minimum yüzde 15 daha fazlasına erişmiş olacağız. Osmaniye'de bu illerimizden bir tanesi. Bu da eğitim öğretim altyapısı açısından ciddi bir rahatlama sağlayacak."

Yatırımlarda belediyeler ve hayırseverlerin de katkısı olduğunun altını çizen Tekin, eğitime destek veren herkese çocuklar ve gençler adına teşekkür etti.

- "Yaptığımız şeylerin arkasında çok ciddi bir siyasi destek var"

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir teşekkür etme durumundan olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünlerde bütçe sürecini tamamladık. 2003'den itibaren bütün bütçelerde olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim altyapısına yönelik bütçeden ayrılan pay, yine bütün bakanlıklar, kamu kurumları içerisinde birinci sırada yer alıyor. Bu çok önemli bir ayrıntı ve bizim açımızdan önemli. Aynı şekilde Cumhur İttifakı siyasi partilerine, milletvekillerine, genel başkanlarına ayrıca teşekkür etmemiz lazım. Yaptığımız şeylerin arkasında çok ciddi bir siyasi destek var. Bu siyasi destek olmazsa bizler de yaptığımız işleri hakkıyla yerine getiremeyiz. Ben süreçte bize emeği geçen, katkı vermeye çalışan iktidar ya da muhalefet milletvekilleri, siyasetçileri, sivil toplum örgütleri, herkese şükranlarımı sunuyorum. Eğitim öğretim sonuçta hep beraber, herkesin ayrım gözetmeksizin bir tarafından tutup üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gereken bir alan. Burada vereceğimiz destekler, katkılar ülkemize daha büyük katma değer olarak geri dönecek."

Açıklamasının ardından Bakan Tekin, Cebelibereket Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Sonrasında Saimbey Ortaokulu'nu ziyaret eden Tekin, okul bahçesindeki öğrencilerle sohbet etti, toplantıda öğretmenlerle görüştü.

Tekin'e programlarında, Vali Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da eşlik etti.