Milli okçu Mete Gazoz ve teknik direktör Ergin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazoz ile Ergin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Gazoz, "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" karesini tercih etti.

Gazoz, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Gazoz, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Bütün fotoğrafların çok iddialı olduğunu dile getiren Gazoz, "Seçmekte zorlandım. Hepsinin yılın fotoğrafı seçilme şansı var. Fotoğrafları çeken AA foto muhabirlerinin eline sağlık. Çok güzel bir seçki ortaya çıkmış." dedi.

- "Geçmişteki hatıraları canlı tutmak önemli"

Yusuf Göktuğ Ergin de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını tercih eden Ergin, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde Bir Kale", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli karelerini oyladı.

Ergin, bu yıl da fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafları incelerken 2025'in önemli anlarını yeniden hatırladığını dile getiren Ergin, "Çok güzel bir fotoğraf derlemesi olmuş. Fotoğrafları çekenlerin ellerine sağlık. Fikirlerimizi de aldığı için AA'ya çok teşekkür ediyorum. Geçmişteki hatıraları canlı tutmak ve geleceğe de bu hatıraların ışığında bakmak bizim için önemli." dedi.

- "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



