Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da iftar programında konuştu:

HATAY - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye, böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir." dedi.

Güler, Hatay'daki Müze Otel'de düzenlenen "Şehit-Gazi Aileleri, Gaziler, Kanaat Önderleri, Sporcular, Öksüz-Yetim Çocuklar, Yaşlı ve Engelliler ile İftar Programı"na katıldı.

Programda konuşan Güler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki yaraların hızlı şekilde sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Güler, Hatay'ın, tarihi ve kültürel zenginliklerine yakışır şekilde yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada Hatay'ın hafızası olan tarihi mimarisinin ayağa kalktığı ve eskisinden daha güvenli ve modern bir yerleşim merkezi hüviyetiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çok geniş alanda büyük başarıyla vazifesini sürdürdüğünü dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle terörle mücadelede son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış, terör tehdidi sınırlarımızdan uzaklaştırılmıştır. Bu destansı başarının arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti, yiğit Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığı, kahraman güvenlik güçlerimizin ve korucularımızın gayretleri ve elbette aziz milletimizin de desteği vardır."

- "Hedefimiz kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye"

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelede sağlanan önemli seviyenin, Türkiye için yeni bir fırsat penceresi oluşturduğunu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de bu tarihi zeminde yükseldiğini anlattı.



Türkiye'nin içeride birliğini sağlam tutması ve kardeşliğini daha da güçlendirmesinin tercih değil tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Güler, "Bu meselede devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüde yer yoktur. Şüphesiz bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Hedefimiz açık ve nettir, artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

- "Tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük azim ve kararlılıkla alıyoruz"

Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyasının hassas dönemden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ve bölge ülkelerine sirayet eden saldırılar Orta Doğu'daki kırılganlığı daha da artırmıştır. Türkiye, böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte her ihtimale karşı hazırlıklı hareket ediyor, tüm risk ve tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük azim ve kararlılıkla alıyoruz."

Bakan Güler, TSK'nın, coğrafyanın en güçlü ordularından biri olduğunu işaret ederek, "Ülkemiz, jeopolitik konumunun getirdiği sorumluluğun farkında olan, barışın yanında duran ancak kendi güvenliği söz konusu olduğunda da gerekli tüm adımları atmaktan asla tereddüt etmeyen güçlü bir devlettir. Bundan sonra da köklü ve güçlü devlet geleneğimiz etkin, caydırıcı ve saygın ordumuz ve sarsılmaz milli birlik, beraberliğimizle bu coğrafyada barışın teminatı, güvenliğin de en sağlam dayanaklarından biri olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çok yönlü çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Güler, "Hep birlikte geleceğe güvenle yürüyecek, ülkemizin yükselişine imkan tanıyacak nice gurur verici hizmetlere imza atacağız." dedi.

- "Yeni şehrimizin ayağa kalkışını izliyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da umudun, dayanışmanın ve sabrın sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

Depremlerin ardından kentte yapılan çalışmaları anlatan Masatlı, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada aynı sofrada umutla, yeni şehrimizin ayağa kalkışını izliyoruz." dedi.

Masatlı, Ramazan Bayramı'nın huzur, mutluluk ve sağlık içerisinde geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından dua edilen programda Bakan Güler, sohbet ettiği katılımcıların bayramını kutladı.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, MHP İl Başkanı Metin Taşçı, kanaat önderleri, sporcular, öksüz ve yetim çocuklar ile yaşlı ve engelli bireyler katıldı.