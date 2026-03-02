İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi" ile deniz çayırlarını koruyor
MEMLEKET SOFRASI - Hatay tuzlu yoğurt çorbası
Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirildi
Adana'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Adana'da kaçak 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Isparta'da huzurevi sakinleri ramazanı birlikte huzurla geçiriyor
Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi
Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirildi

Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirildi

Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirildi

MERSİN - MURAT PANCAR - Mersin'de katıldığı satranç turnuvasında Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) merak ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Osman Poyraz Çopur, talebinin kabul edilmesi üzerine sınıf arkadaşlarıyla ağırlandığı sahada yürütülen çalışmaları görme şansı buldu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un 2022 yılından bu yana düzenlediği Mersin Bölge Satranç Turnuvası'na katılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Çopur, etkinlikte bir araya geldiği Akkuyu Nükleer AŞ yetkililerine Türkiye'nin ilk nükleer güç santralindeki çalışmaları görmek istediğini anlattı.

Satranç oynamayı dedesinden öğrenen çocuğun isteğini kırmayan santral yetkilileri, eğlenceli etkinliklerin de olduğu gezi programı hazırladı.

Öğretmenlerinin eşliğinde Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahasına götürülen Çopur ve sınıf arkadaşları, Akkuyu Nükleer AŞ Kurumsal İletişim Direktörü ve Genel Müdür Medya İlişkileri Danışmanı Vasilii Korelskii tarafından karşılandı.

- Seyir terasından inşaat alanını gözlemlediler

İş güvenliği hakkında bilgilendirilip baret ve yelek giydirilen öğrenciler, santralin 4 ünitesinin kuş bakışı görüldüğü seyir terasından inşaat alanını gözlemledi.

Burada çeşitli takım oyunları oynayan çocuklara, ziyaret ettikleri itfaiye biriminde acil durumda hızlı müdahale yöntemleri anlatıldı. Yangın söndürme ekipmanlarını inceleyen çocuklar, itfaiyecilerle yangın hortumundan su sıkma yarışması yaptı.

- Türk mühendisler Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni tanıttı

Daha sonra Akkuyu NGS'ye ekipman ve malzeme getiren gemilerin yanaştığı Doğu Kargo Terminali'ni inceleyen öğrenciler, Liman Müdürü Okan Bozkurt'tan buradaki çalışmaları dinledi.

Akkuyu NGS reaktörlerinin güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan yazılım ve donanım kompleksini içeren Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni de gezen öğrenciler, Türk mühendisler tarafından bilgilendirildi.

Gezi boyunca hem santralin nasıl inşa edildiğini ve çalışacağını öğrenen hem de eğitici etkinliklere katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

- "Burası çok heyecanlı ve güzel bir yer"

Etkinliğe öncülük eden minik satranççı Osman Poyraz Çopur, AA muhabirine, sınıf arkadaşlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Akkuyu NGS'yi hep görmek istediğini dile getiren Çopur, "Beni ve arkadaşlarımı Akkuyu NGS sahasında gezdirmelerini istedim. Onlar da kabul ettiler. Burası çok heyecanlı ve güzel bir yer. Sahada çok farklı, hiç görmediğim büyük şeyler vardı. Burayı çok merak ediyordum. İlk defa gezdim çok güzeldi. Tekrar ailemle gelmek istiyorum." dedi.

Çopur, nasıl elektrik üretileceğini öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada itfaiye ekiplerinin çalışmalarını da gördüm. Onlar çok hazırlıklıydı. Mesela bir alarm çaldığında bir dakikanın altında giyinmiş, hazırlanmış oluyorlardı. Bir yangın çıktığında ise 10 dakikanın altında o yangını bulup ve söndürüyorlardı. Burada çalışırsam da güzel olur. Şu an ilkokula gidiyorum ama inşallah büyüdüğümde nükleer mühendisi olurum."

Programa katılan diğer öğrenciler de santrali görme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

- "Küçük yaşta satranca merakı vardı"

Çopur'un Erdemli ilçesinde yaşayan dedesi Osman Çopur da torunuyla satranç oynadığını belirterek, "Osman Hasan'ın küçük yaşta satranca merakı vardı ben de nasıl oynanacağını, inceliklerini öğrettim. Torunumun başarısından dolayı Akkuyu NGS'ye davet edilmesinden gurur duydum." diye konuştu.

Anne Ayşe Çopur da "Çocuklarla santralde çok güzel ilgilenmişler, eğlenceli ve eğitici bilgiler vermişler. İlgililere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 2.03.2026 12:13:01 0
Anahtar Kelimeler: minik satranç oyuncusunun akkuyu ngs sahasını görme hayali gerçekleştirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Birleştirici Gücü
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi" ile deniz çayırlarını koruyor

2

MEMLEKET SOFRASI - Hatay tuzlu yoğurt çorbası

3

Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirildi

4

Adana'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

5

Adana'da kaçak 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

6

Isparta'da huzurevi sakinleri ramazanı birlikte huzurla geçiriyor

7

Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

8

Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de konser verdi

9

Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

10

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar