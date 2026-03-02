Minik satranç oyuncusunun, Akkuyu NGS sahasını görme hayali gerçekleştirildi

MERSİN - MURAT PANCAR - Mersin'de katıldığı satranç turnuvasında Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) merak ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Osman Poyraz Çopur, talebinin kabul edilmesi üzerine sınıf arkadaşlarıyla ağırlandığı sahada yürütülen çalışmaları görme şansı buldu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un 2022 yılından bu yana düzenlediği Mersin Bölge Satranç Turnuvası'na katılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Çopur, etkinlikte bir araya geldiği Akkuyu Nükleer AŞ yetkililerine Türkiye'nin ilk nükleer güç santralindeki çalışmaları görmek istediğini anlattı.

Satranç oynamayı dedesinden öğrenen çocuğun isteğini kırmayan santral yetkilileri, eğlenceli etkinliklerin de olduğu gezi programı hazırladı.

Öğretmenlerinin eşliğinde Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahasına götürülen Çopur ve sınıf arkadaşları, Akkuyu Nükleer AŞ Kurumsal İletişim Direktörü ve Genel Müdür Medya İlişkileri Danışmanı Vasilii Korelskii tarafından karşılandı.

- Seyir terasından inşaat alanını gözlemlediler

İş güvenliği hakkında bilgilendirilip baret ve yelek giydirilen öğrenciler, santralin 4 ünitesinin kuş bakışı görüldüğü seyir terasından inşaat alanını gözlemledi.

Burada çeşitli takım oyunları oynayan çocuklara, ziyaret ettikleri itfaiye biriminde acil durumda hızlı müdahale yöntemleri anlatıldı. Yangın söndürme ekipmanlarını inceleyen çocuklar, itfaiyecilerle yangın hortumundan su sıkma yarışması yaptı.

- Türk mühendisler Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni tanıttı

Daha sonra Akkuyu NGS'ye ekipman ve malzeme getiren gemilerin yanaştığı Doğu Kargo Terminali'ni inceleyen öğrenciler, Liman Müdürü Okan Bozkurt'tan buradaki çalışmaları dinledi.

Akkuyu NGS reaktörlerinin güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan yazılım ve donanım kompleksini içeren Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni de gezen öğrenciler, Türk mühendisler tarafından bilgilendirildi.

Gezi boyunca hem santralin nasıl inşa edildiğini ve çalışacağını öğrenen hem de eğitici etkinliklere katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

- "Burası çok heyecanlı ve güzel bir yer"

Etkinliğe öncülük eden minik satranççı Osman Poyraz Çopur, AA muhabirine, sınıf arkadaşlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Akkuyu NGS'yi hep görmek istediğini dile getiren Çopur, "Beni ve arkadaşlarımı Akkuyu NGS sahasında gezdirmelerini istedim. Onlar da kabul ettiler. Burası çok heyecanlı ve güzel bir yer. Sahada çok farklı, hiç görmediğim büyük şeyler vardı. Burayı çok merak ediyordum. İlk defa gezdim çok güzeldi. Tekrar ailemle gelmek istiyorum." dedi.

Çopur, nasıl elektrik üretileceğini öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada itfaiye ekiplerinin çalışmalarını da gördüm. Onlar çok hazırlıklıydı. Mesela bir alarm çaldığında bir dakikanın altında giyinmiş, hazırlanmış oluyorlardı. Bir yangın çıktığında ise 10 dakikanın altında o yangını bulup ve söndürüyorlardı. Burada çalışırsam da güzel olur. Şu an ilkokula gidiyorum ama inşallah büyüdüğümde nükleer mühendisi olurum."

Programa katılan diğer öğrenciler de santrali görme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

- "Küçük yaşta satranca merakı vardı"

Çopur'un Erdemli ilçesinde yaşayan dedesi Osman Çopur da torunuyla satranç oynadığını belirterek, "Osman Hasan'ın küçük yaşta satranca merakı vardı ben de nasıl oynanacağını, inceliklerini öğrettim. Torunumun başarısından dolayı Akkuyu NGS'ye davet edilmesinden gurur duydum." diye konuştu.

Anne Ayşe Çopur da "Çocuklarla santralde çok güzel ilgilenmişler, eğlenceli ve eğitici bilgiler vermişler. İlgililere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.