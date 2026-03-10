İlginizi Çekebilir

Minik öğrenciler harçlıklarını askıda ekmeğe dönüştürdü

Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna anlamlı bir örnek sergileyip, biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahipleri için askıda ekmeğe dönüştürdü.
Osmaniye Merkez Ülkü İlkokulu öğrencileri, üç yıldır sürdürülen askıda ekmek kampanyasına bu yıl da büyük ilgi gösterdiler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin özüne uygun olarak, ‘geçmişten geleceğe değerlerimiz’ temasıyla öğrencilere yardımlaşma bilinci kazandırmak amacıyla askıda ekmek kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılan 2E sınıfı öğrencileri de sınıf öğretmenleri Ünal Karaçalıoğlu ve Şule Nacar rehberliğinde ile birlikte fırına giderek aldıkları ekmekleri ihtiyaç sahipleri için askıya bıraktılar. 
Küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık gösteren öğrenciler, “paylaşmanın yaşı yoktur” mesajıyla gönülleri ısıtan bir davranış ortaya koydu. Ramazan ayının bereketini paylaşarak çoğaltan minik öğrencilerin bu anlamlı hareketi, hem esnaf hem de çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Öğrencilerin dayanışma örneği, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Sınıf öğretmeni Ünal Karaçalıoğlu, milletimizin ruhunda var olan duyguları çocuklara kazandırmak, milli kültüre katkıda bulunmak amacıyla Ülkü İlkokulu Kızılay Kulübü ile birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte katkısı olan tüm velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Karaçalıoğlu, “Okulumuzda üç yıldır gerçekleştirilen askıda ekmek kampanyasına sınıfça bizde destek verdik. Bu konuda bize rehberlik eden Kızılay Kadın Kolaları Başkanımıza, okulumuzun Kızılay kulübü başkanımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız öğrencilerimize yardımlaşmanın önemini anlatmaktı. Bu konuda bize destek olan tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.(



Osmaniye 10.03.2026
