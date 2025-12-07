İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
Osmaniyeli yargıçların görev yapacakları yeni yerleri belli oldu
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı
Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı
Osmaniye'deki uluslararası yarı maratona "21 Aralık en uzun gece" ayarı
Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi
Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

Mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde otoyolun Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında, Taşoluk mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybettiği kamyon devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan mısırlar yola saçıldı, otoyolda kısa süreli ulaşımda aksaması yaşandı. Kamyonun kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Osmaniye 7.12.2025 21:53:00 0
Anahtar Kelimeler: Mısır yüklü kamyon devrildi yaralı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Karaçay Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

2

Osmaniyeli yargıçların görev yapacakları yeni yerleri belli oldu

3

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

4

Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

5

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı

6

Osmaniye'deki uluslararası yarı maratona "21 Aralık en uzun gece" ayarı

7

Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

8

Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi

9

Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı

10

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi