Mitsubishi Electric otomotiv sektörü profesyonellerini bir araya getirdi

İSTANBUL - Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, otomotiv sektörünün dönüşen ihtiyaçlarını odağına alan "Automation for Automotive" etkinliğinde sektör profesyonellerini buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş ortaklarının ve şirket profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, teorik bilgiler uygulama örnekleriyle katılımcılara aktarıldı.

Otomotiv sektörünün nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlamayı ve dijital dönüşüm yolculuğunu desteklemeyi hedefleyen şirket, etkinlik kapsamında verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik odağındaki çözümlerini sektör temsilcileriyle paylaştı.

İnsan odağını, sürdürülebilirliği ve esnek üretim anlayışını merkeze alan "Sanayi 5.0" dönemine geçiş sürecinde şirket, sanayinin dönüşümüne rehberlik eden yaklaşımıyla işletmelerin uzun vadeli rekabet gücünü desteklemeyi amaçlıyor. Geliştirilen çözümler, işletmelerin değişen koşullara hızla yanıt vermesini ve sürdürülebilir büyümesini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte şirketin uzman kadrosu, otomotiv sektöründe öne çıkan yeni ürün ve çözümlerini de tanıttı. "e-F@ctory" konseptiyle PLC, Servo, Kontrolör, CC-Link IE TSN gibi sistemlerdeki güncel teknolojiler, detaylarıyla ele alındı. Uzmanlar, otomotiv üretim hatlarına yönelik robotik ve proses otomasyonu çözümlerini aktardı.

Programın son bölümünde ise şirketin iş ortakları GOS Otomasyon, ISP Group, İdea Otomasyon ve BDK Otomasyon, sektörde hayata geçirdikleri projeleri ve başarı hikayelerini anlattı. Etkinlik kapsamında şirketin "FA Center" çatısı altında yürüttüğü üniversite işbirlikleri de paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu ve Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Global Kilit Müşteri Direktörü Giuseppe Polimeni yaptı.

- "Otomotiv sektöründe esneklik artık bir zorunluluk"



Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Şevket Saraçoğlu, otomotiv sektöründe esnekliğin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.



Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri olarak, değişen model ve parça varyasyonlarına hızlı uyum sağlayabilen otomasyon çözümleriyle bu ihtiyaca inovatif ve verimlilik odaklı yanıtlar verdiklerini aktaran Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Robotlu hücreler, operatör güvenliğini önceliklendiren kontrol sistemleri ve kolay programlanabilir yapılar sayesinde üreticiler, yüksek hacimli üretimden karma model hatlarına kadar farklı seviyelerde esnek operasyonlar yürütebiliyor. Bu yaklaşımımızla işletmelerin iş gücü verimliliğini artırırken, çalışanları riskli süreçlerden uzaklaştırarak onlara daha güvenli bir üretim ortamı sunuyoruz. Bu etkinlik vasıtasıyla otomotiv sektörüne esneklik ve hız kazandıran en yeni çözümlerimizi değerli iş ortaklarımıza birebir aktarma fırsatı bulduk."

