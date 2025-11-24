İlginizi Çekebilir

Mitsubishi Electric Türkiye'ye "En İyi İnsan ve Kültür Liderleri" alanında iki ödül

İSTANBUL - Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, İdari İşler & Satın Alma Direktörü Kaan Gürışık, Great Place To Work Türkiye (GPTW) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "En İyi İnsan ve Kültür Liderleri" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GPTW'nin oluşturduğu "En İyi İnsan ve Kültür Liderleri" araştırması ve listesi açıklandı.

Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, İdari İşler & Satın Alma Direktörü Gürışık, açıklanan listede iki ayrı alanda ödüle layık görüldü.

Gürışık, en üst derece olan "Altın" ödülün sahibi olurken, "iş sağlığı ve güvenliği" ile "iş ve sosyal güvenlik" alanındaki başarılarıyla da "En İyi Mevzuat Uyumu ve İş Yeri Güvenliği" özel ödülünü almaya hak kazandı.

GPTW'nin bu yıl ilk defa hazırladığı liste, insan ve kültür profesyonellerinin liderlik yaklaşımlarının, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, çalışan refahı ve kurum kültürü gibi kriterleri analiz ederek, bu alandaki en iyi liderleri belirlemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürışık, çalışan memnuniyeti ve refahını en üst seviyede tutma kararlılıklarının kendileri için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Gürışık, şirket olarak insan odaklı bakış açılarıyla çalışanlarını sürekli dinlediklerini ve onları süreçlerinin aktif bir parçası haline getirdiklerini aktardı.

Yeni yetenekleri sektöre kazandırmak ve onların gelişim süreçlerini desteklemek adına özveriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Gürışık, şunları kaydetti:

"İşe alım süreçlerimizde çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini odağımıza alarak farklı yetenekleri şirketimize katıyor ve çalışanlarımızı süreçlerimizin aktif bir parçası haline getiriyoruz. Bununla birlikte dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımız sayesinde çalışanlarımıza uluslararası deneyimler sunmayı ve gelişimlerini küresel bir perspektifle desteklemeyi amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanında da uluslararası standartları referans alarak güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak her zaman önceliğimiz. Bu iki ödüle layık görülmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Great Place To Work Türkiye'ye takdirleri için teşekkür ediyorum."



