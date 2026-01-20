İlginizi Çekebilir

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı
TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti
Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda
Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi
Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya

İSTANBUL - Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, kış dönemine özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak ve şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, seçili klimalarda 20 bin liraya varan indirim, 12 aya varan taksit imkanı ve 10 bin 500 lira değerindeki 10 yıl garanti fırsatı sunuluyor.

Kampanya, 28 Şubat'a kadar "Hare", "Kirigamine Zen", "Legendera" ve "Noviro" model duvar tipi klimalarda geçerli olacak. Şirketin sadakat programı "ME Club" üyesi kullanıcılar, indirim ve taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA'nın yanı sıra Bonus özellikli DenizBank, Alternatif Bank, ICBC Turkey, ING Bank ve Türkiye Finans kart sahiplerine vade farksız 8 taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca kampanya döneminde 3 yıllık garantiye ek olarak 10 bin 500 lira değerindeki 7 yıl ek garantiyle toplam 10 yıl garanti avantajı veriliyor.

ME Club ile kullanıcılar, alışverişlerinden kazandıkları puanları çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanabiliyor. Programla, iş ortaklarının ve kullanıcıların marka bağlılığının güçlendirilmesi ve uzun vadeli işbirliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, ME Club çatısı altında gelecek dönemde daha kapsamlı fırsatlar, özel kampanyalar ve yeni ayrıcalıklar sunmayı da planlıyor.



Ekonomi 20.01.2026 17:35:35 0
Anahtar Kelimeler: mitsubishi electric'ten kışa özel kampanya

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Sizi Uğurlamak da Varmış Kaderde
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

2

SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

3

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti

5

Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda

6

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

7

Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi

8

Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak

9

Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı

10

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı