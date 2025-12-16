Morpara uluslararası para transferinde yeni özellikleri devreye aldı

İSTANBUL - Morpara, Türkiye'deki kullanıcının bankası farketmeksizin, isme, hesaba veya cüzdana para gönderimini tek bir mobil uygulama üzerinden gerçekleştiren fonksiyonlarını kullanıma sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Morpara, MoneyGram ile işbirliği kapsamında daha önce mobil uygulamaya entegre ettiği "İsme Para Gönderim" özelliğine ek olarak, "Hesaba Para Gönderim" ve "Cüzdana Para Gönderim" fonksiyonlarını da devreye aldı.

Yenilikçi finansal teknoloji uygulaması Morpara, küresel para transferi lideri MoneyGram ile gerçekleştirdiği entegrasyonu genişleterek uluslararası para transferinde yeni bir dönemi başlattı.

Morpara, MoneyGram'ın küresel ağı sayesinde Türkiye'den alıcının hangi bankayı kullandığından bağımsız olarak, isme, hesaba ve cüzdana para gönderimini tek bir mobil uygulama üzerinden sunmuş oldu.

Yeni entegrasyon sayesinde Morpara kullanıcıları, mobil uygulama üzerinden 200'den fazla ülkeye yurt dışı banka hesaplarına, MoneyGram ile alıcı ismine veya yurt dışındaki dijital cüzdanlara kolayca para gönderebiliyor. Banka hesaplarına para gönderiminde alıcı bankanın herhangi bir aracı kurum ile anlaşması olmasına gerek duyulmuyor.

Morpara, isme para gönderme ve referans numarasıyla para alma özelliklerini haziran ayında kullanıma açmıştı. Tüm para transferini tek uygulamadan yönetmeyi misyon edinen Morpara, yıl bitmeden hesaplara ve cüzdanlara gönderimi de aktif etti.

MoneyGram entegrasyonuyla sunulan bir diğer yenilik ise dünyanın dört bir yanında MoneyGram ile entegre çalışan dijital cüzdanlara Morpara üzerinden para gönderilebiliyor. Böylece Morpara, kullanıcılarına geleneksel para transferinin çok ötesinde, hızlı ve modern bir transfer deneyimi sunuyor.

Yeni transfer ağı sayesinde Morpara'nın kullanıcılarına sunduğu imkanlar şöyle sıralandı:

"200'den fazla ülkeye isme, cüzdana ve banka hesaplarına gönderim, dünyadaki MoneyGram entegrasyonu olan mobil cüzdanlara transfer, IBAN olmadan yalnızca isim bilgisiyle gönderim ve referans numarasıyla para alma, Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA) ve Birleşik Krallık hesaplarına para gönderimlerinde komisyonsuz transfer imkanı, SEPA ve Birleşik Krallık'tan komisyonsuz para almaya imkan veren Avrupa (EURO) IBAN."



Clearjunction, Intelexpress ve Tranglo işbirliklerinin ardından MoneyGram entegrasyonuyla küresel para transferi ağını önemli ölçüde büyüten Morpara, "Sınırları Aşan Ödeme Teknolojileri" vizyonu doğrultusunda uluslararası para transferlerini hem mobil uygulama hem de temsilcilik ağı sayesinde hızlı güvenli ve esnek hale getiriyor.

Morpara'nın 2025 yılı içgörülerinde, on binlerce kullanıcının tekrarlayan işlemleri ve birden fazla fonksiyonu aynı anda kullanması sayesinde güçlü bir kullanıcı sadakati sağladığı görülüyor.

- "Amacımız herkesin, finansal açıdan sınırları aşabilen imkanlara sahip olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morpara Genel Müdürü Hakan Özat, tüm hizmetlerinin ana hedefinin, finans dünyasına ulaşılabilir fiyatlarla yenilikler sunmak olduğunu belirtti.

Kullanıcıların finansal teknolojilerde tüm dünya genelinde erişebilecekleri en yüksek seviyede kullanım sağlamalarını amaçladıklarını aktaran Özat, "Fiyatlandırmalarımızı ise, hizmet sunarken sınır oluşturmaması açısından yüksek komisyon ve ücretlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Amacımız herkesin, finansal açıdan sınırları aşabilen imkanlara sahip olması." ifadelerini kullandı.

Özat, fiyatlandırmalarını ise hizmet sunarken sınır oluşturmaması açısından yüksek komisyon ve ücretlerden uzak tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, herkesin, finansal açıdan sınırları aşabilen imkanlara sahip olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Geleneksel çözümlerden uzaklaşıp para transferi yeniliklerini tek uygulamada topladıklarının altını çizen Özat, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijitalde hem yurt dışına para gönderme, hem de yurt dışından para alma fonksiyonlarında hedefimiz hep ilkleri başarmaktı. Şuan tek mobil uygulama üzerinden hem isme, hem yurt dışı hesaplarına, hem cüzdanlara para gönderimde hem de yurt dışından isme ve hesaba para almada çözüm sunan ilk ve tek kurumuz. İlerleyen dönemlerde tüm dünyadaki kartlara para gönderim ve diğer para birimlerinden IBAN sağlanması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, kullanıcılarımız para transferi çözümlerine tek uygulama üzerinden hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaları."

