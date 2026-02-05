MSB'nin girişimleriyle afetzede genç kız, kendisine parka veren albayla buluştu

İlginizi Çekebilir

HATAY - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) girişimleriyle Hatay'da, afetzede genç kız kendisine 6 Şubat 2023'teki depremlerde parkasını veren albay ile bir araya geldi.

Afetzede Beliz Aydın (19), Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde yakalandı.

Depremden yara almadan kurtulan Aydın, hemen aynı mahallede bulunan annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın'ın yaşadığı eve gitti.

Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Aydın, afetten kısa süre sonra bölgeye gelen jandarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti.

Bu sırada arama kurtarma çalışmalarına katılan albay Raşit Çelik, üzerindeki parkayı çıkararak enkazın yakınında soğukta endişeli bir şekilde bekleyen genç kıza giydirdi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu depremden yaklaşık 13 saat sonra Aydın'ın annesi ve ağabeyi yaralı olarak çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan Aydın'ın annesi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağabeyinin ise iki bacağı diz altından ampute edildi.

Ağabeyiyle yaşama tutunan Aydın, afetin ardından enkazda kendisine parka veren kişiyi unutamadı.

Yapılan girişimlerle Beliz Aydın ile kendisine enkaz başında parka veren emekli albay Raşit Çelik bir araya getirildi.

Buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, depremde kendilerine yardımcı olduğu için Çelik'e teşekkür etti.

- "Askerlerimiz fedakarca, hayatlarını riske atarcasına enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı"

Emekli albay Raşit Çelik de depremlerin ardından askerleriyle hazırlıklarını yaparak enkazlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Afetin ardından askerleriyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Çelik, "Ben orada size yardım ederken askerlerimiz fedakarca, hayatlarını riske atarcasına enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı. Belki parka gündeme geldi ama işin bir de görülmeyen yüzü var. Orada çok fazla faaliyetler gerçekleştirildi. Özellikle ilk 3 gün çalışmalarımız çok yoğundu." diye konuştu.

Çelik, o günleri hiçbir zaman unutamadığını ifade etti.

Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanlığınca Abdurrahman Aydın'a akülü sandalye, Beliz Aydın'a ise tablet hediye edildi.



