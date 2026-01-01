Muaythaide milli sporcular, 2025'te uluslararası organizasyonlarda 85 madalya kazandı

ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Türkiye'yi muaythai branşında başarıyla temsil eden sporcular, 2025 yılında 85 madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2025 yılını AA muhabirine değerlendirdi.

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı olan Yıldız, sportif, eğitim ve idari alanlardaki çalışmaları başarıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 2025'te yer aldığı 8 uluslararası organizasyonda milli sporcularının elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yıldız, bu şampiyonalarda 18 altın, 31 gümüş ve 36 bronz madalya kazandıklarını kaydetti.

Hasan Yıldız, bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, "Federasyonumuz 2025 yılında yalnızca sportif başarı değil, aynı zamanda kurumsal istikrar, uluslararası saygınlık ve sürdürülebilir başarı modeli ortaya koydu. Global arenada elit büyükler dünya ve Avrupa şampiyonalarında zirvede yer aldık. İslam Oyunları'nda da muaythai branşında şampiyon olup, organizasyonu birinci sırada tamamlayarak ülkemizi gururla temsil ettik. Türk sporunu uluslararası alanda en üst seviyede temsil etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.





- "Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumu sürdürüldü"

Birçok ilde eğitim faaliyetleri düzenlediklerini aktaran Hasan Yıldız, hakem, antrenör ve sporcu kaynağının nicelik ve niteliğinin arttırıldığını vurguladı.

Yıldız, bölge ve Türkiye şampiyonalarıyla sporcuların rekabet düzeyinin yükseltildiğini, milli takım havuzunun objektif kriterlerle belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Okul sporları ve üniversite faaliyetleri ile muaythai branşının genç yaş gruplarında yaygınlaştırılması ve sporcu tabanının sürdürülebilir şekilde genişletilmesi hedeflendi. Spor Toto Muaythai Süper Ligi ile elit sporcuların, yıl boyunca aktif ve üst düzey rekabet ortamında kalması sağlandı. Uluslararası faaliyetler ve kamplar ile Türkiye'nin elit büyükler kategorisinde uluslararası alandaki güçlü konumu sürdürüldü."





- "2032 Yaz Olimpiyatları'nın değerlendirme listesinde"

Hasan Yıldız, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bünyesinde yer alan muaythainin, Asya SEA Olimpik Oyunları, Asya Gençlik Oyunları, Pan Amerika Oyunları, Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları ve Riyad'daki İslam Oyunları’nda resmi branş olarak yer aldığını söyledi.

Muaythainin 2032 Yaz Olimpiyatları'nın değerlendirme listesinde bulunan aday sporlar arasında olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Muaythai, 2026 takviminde de Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarındaki kıta şampiyonalarının yanı sıra IOC onaylı kuruluş olan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası, IOC onaylı Askeri Oyunlar Birliği (CISM) tarafından gerçekleştirilecek 2027 Yaz Oyunları, ayrıca muaythai ve jujitsu branşlarının yer aldığı 2026 FISU Üniversiteliler Dünya Mücadele Oyunları programda bulunuyor."