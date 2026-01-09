İlginizi Çekebilir

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu
Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor
Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı
Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı
Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor
Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Muaythaide uluslararası başarının kalıcı olması hedefleniyor

ANTALYA - Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, uluslararası başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlayan çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Yıldız, Antalya'da düzenlenen antrenör ve hakem gelişim seminerleri ve stratejik çalıştaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythai camiasının söz konusu programlarda bir araya geldiğine dikkati çekti.

Üç gün süren toplantılarda federasyonun kurumsal yapısının güçlendirilmesinin, sportif sürdürülebilirlik, altyapı gelişimi ve uluslararası başarı stratejilerinin kapsamlı şekilde ele alındığını kaydeden Yıldız, "Merkez hakem kurulları, bölge yürütme kurulu başkanları, başkan yardımcıları ve koordinatörleri, federasyon il temsilcileri ve yardımcıları ile yönetim kurulu toplantılarını da Antalya'da yaptık." dedi.

Yıldız, toplantıda aynı zamanda 2025 yılını değerlendirerek devam eden projeler, uluslararası federasyonların organizasyonlardaki stratejileri ve 2026 yılı faaliyet planlamalarını ele aldıklarını dile getirdi.

Şeffaf, denetlenebilir, bilimsel ve sürdürülebilir spor yönetim anlayışıyla çalışma yürüttüklerine işaret eden Yıldız, "İnsan kaynağını güçlendirmeyi, hakem ve antrenör eğitimini standartlaştırmayı, altyapıyı yaygınlaştırmayı, uluslararası başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlayan çalışmaları kararlılıkla sürdürmekteyiz." diye konuştu.



