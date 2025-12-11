Multinet Up şirketlere yılbaşı için esnek hediye çözümleri sunuyor

İSTANBUL - Multinet Up, yılbaşı döneminde şirketlerin çalışanlarına sunduğu hediyeleri daha esnek, dijital ve pratik hale getirmek için MultiGift ve MultiFlex çözümlerini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MultiGift, yüzde 82,4 kullanıcı memnuniyet skoruyla işverenlerin yanında yer alırken, ayni yardımlarda yüzde 45'e varan vergi avantajı sunuyor.

Ayrıca çalışanlara geniş bir marka ekosistemine erişim sağlaması sayesinde kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilen MultiGift, 35 bini aşkın noktada geçerli olmasıyla çalışanlara gerçek bir tercih özgürlüğü sunuyor ve kullanım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.



MultiGift yüklemelerini gerçekleştiren işverenler, kartları çalışanlarına SMS, e-posta veya fiziki kart olarak iletebiliyor, çalışanlar ise bakiyeler tanımlandığı anda alışveriş yapmaya başlayabiliyor.



Ayrıca MultiGift, kurumlara hem geniş kullanım alanı hem de markaya özel seçenekler sunan iki farklı kurumsal hediye kartı modeliyle hizmet veriyor.



MultiGift kart, belirlenen bakiyeyle tüm MultiGift üye iş yerlerinde kullanılabiliyor ve çalışanlara geniş bir özgürlük alanı sağlıyor.



MultiGift'in marka çözümleri kartı ise Hepsiburada, D&R, Boyner, Decathlon veya CarrefourSA gibi markalara özel olarak tercih edilebiliyor ve yalnızca ilgili markanın mağazalarında geçerli oluyor. Böylece şirketler, çalışanlarının alışveriş alışkanlıklarına göre hem genel hem de markaya özel çözümler sunabiliyor.

- "Kurumların yüzde 50,4'ü dijital uygulamalara olumlu bakıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç, yeni yıl döneminde kurumların çalışanlarına sunduğu hediyelerin hem beklenti hem de kullanım alışkanlıkları açısından önemli bir dönüşümden geçtiğini belirtti.

Oruç, hem araştırma bulgularının hem de sahadaki gözlemlerinin, işverenlerin artık tek tip hediye uygulamalarındansa çalışanların kendi ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına göre seçim yapabildiği esnek ve dijital çözümlere yöneldiğini gösterdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuantum Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 2025 Pazar ve Segmentasyon Araştırması'nın çıktıları da bu eğilimi destekliyor. Verilere göre, kurumların yüzde 50,4'ü çalışanların kendi hediyelerini seçebildiği dijital uygulamalara olumlu bakarken, yüzde 45,7'si esnek yan hakların çalışan verimliliğini artırdığı görüşünde. Ayrıca vergi avantajı, marka geçerliliği, kullanım esnekliği ve indirim oranı gibi mali faydalar, işverenlerin karar süreçlerinde öne çıkan kriterler arasında yer alıyor."

Oruç, MultiFlex çözümünün 2024'te gösterdiği yüzde 115'lik büyümeyle esnek yan hakların artık bir tercih değil, çalışan deneyiminin merkezinde yer alan temel bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyduğunu aktardı.

MultiFlex'i güçlü kılan noktanın, çalışana tanımlanan bakiyenin istediği markada, kategoride ve istediği şekilde kullanılabilmesi olduğunu vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:



"Çalışan dilerse bakiyesini tek bir markada değerlendirebiliyor, dilerse farklı kategorilere bölerek çok daha kişisel bir deneyim yaratabiliyor. Bu özgürlük, özellikle farklı şehirlerde ikamet eden çalışanları bulunan işverenler için çok değerli. Çünkü MultiFlex ile kart dağıtımı ya da fiziksel operasyonlar tamamen ortadan kalkıyor, kurumlar yan hakları dijital olarak tanımlayarak hem süreçlerini kolaylaştırıyor hem de çalışanlarına çok daha hızlı bir deneyim sunuyor."

Oruç, kurumların çalışanlarına yeni yılda daha anlamlı, özgür ve kapsayıcı hediye deneyimleri sunabilmeleri için çalıştıklarını vurgulayarak, "MultiGift ve MultiFlex çözümlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni yıl döneminde de tüm iş ortaklarımızın yanında olarak, onların motivasyonu artıran, kurum kültürünü güçlendiren ve bütçelerini verimli kullandıran çözümler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

