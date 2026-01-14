Muratpaşa'da "Beyaz Baston" farkındalık etkinliği düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte katılımcılar göz bantlarıyla kahvaltı yaparak görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimledi. Zaman zaman zor anların yaşandığı etkinlik, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinliğe Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay, dernek üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Belediye Başkan Vekili Keleş, etkinlikte yaptığı konuşmada, beyaz bastonun görme engelli bireyler için bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirterek, empati duygusunun önemine dikkati çekti. Keleş, "Bu özel hafta, engelliliğin fiziksel değil, bakış açılarında olduğunu hatırlamak açısından çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Oktay da erişilebilir kentlerin önemine vurgu yaparak, "Adım atmak için göze gerek yok. Yeter ki kılavuz çizgileri ve kaldırımlar engelsiz olsun." dedi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şube Başkanı Koca ise Engelsiz Kafe'nin kullanımına imkan sağladıkları için Muratpaşa Belediyesine teşekkür etti.



