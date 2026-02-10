İlginizi Çekebilir

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı
NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

İSTANBUL - NetWork, kış sezonu için tasarladığı kürk dokulu dış giyim seçkisini tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonu için tasarlanan kürk dokulu dış giyim seçkisi, soğuk havalarda sıcaklık ve konforu rafine bir stil anlayışıyla buluşturuyor.

Yumuşak yüzeyler ve hacimli dokular koruma hissini güçlendirirken, modern tasarım çizgisiyle dengeli ve sofistike bir siluet sunuyor. Klasik formlar, kış gardırobunun güçlü temel parçalarını yeniden oluşturuyor.

Kadın koleksiyonunda yer alan kürk dokulu mont, kaban ve ceketler, akışkan hatlar, oversize kalıplar ve dengeli oranlarla şekilleniyor. Vişne, bej, açık kahverengi ve siyah tonlarında hazırlanan seçki, stil sahibi kış kombinlerinin öne çıkan tamamlayıcısı olarak konumlanıyor.

Erkek koleksiyonunda ise kürk yakalı mont ve kabanlar, net kesimler ve güçlü duruşlarıyla dikkati çekiyor. Isı yalıtımı sağlayan yapılar fonksiyonel detaylarla desteklenirken, siyah ve lacivert tonları şehir yaşamına uyumlanan bir dış giyim alternatifi sunuyor.

Kürk dokulu dış giyim seçkisi, sade tasarım dili ve yüksek konfor anlayışıyla sezon boyunca stili tamamlamayı hedefliyor. Koleksiyon, NetWork mağazalarında ve markanın internet sitesinde satışa sunuldu.



Ekonomi 10.02.2026 17:47:34 0
Anahtar Kelimeler: network kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi

2

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi

3

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı

5

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı

6

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

7

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

8

Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi

9

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi