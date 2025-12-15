İlginizi Çekebilir

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tabipler Odası Başkanı Korkmaz: Tükenen aile sağlığı çalışanları hakları için ayakta
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 105 şüpheliyi yakalandı
TEB ile EBRD'den yeşil dönüşüm için 100 milyon avroluk anlaşma
Osmaniye’de kadın kooperatiflerine teknik gezi
Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Uzm. Dr. Mürsel Koçer’den veda mesajı: Osmaniye sağlıkta tarihi bir dönüm noktasına ulaştı
Osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi
Vodafone FLEX'ten 5G odaklı yeni yıl fırsatları

NetWork "Kürk Koleksiyonu"nu beğeniye sundu

NetWork

NetWork "Kürk Koleksiyonu"nu beğeniye sundu

İSTANBUL - NetWork, kış sezonuna yönelik kürk dokulu dış giyim koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "NetWork Kürk Koleksiyonu", modern tasarım anlayışı, yumuşak dokular ve konfor odaklı yapısıyla kış sezonuna yönelik şehir stiline alternatifler sunuyor.

Kadın koleksiyonunda zamansız siluetler modern detaylarla birleştirilirken, geniş yakalar, dengeli hacimler ve net kesimlerle tasarlanan parçalar, doğal tonlardan koyu renklere uzanan renk paletiyle hazırlandı. Seçki, gündüz ve gece kullanıma uygun tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Konfor odaklı hafif yapılar ve işçilik koleksiyonun kullanım rahatlığını desteklerken, yumuşak doku ve sıcak tutan materyaller tasarımların temel özellikleri arasında yer alıyor.

Şehir yaşamına uygun olarak hazırlanan seçki, kış sezonunda sade ve dengeli bir dış giyim anlayışı sunuyor. Koleksiyona NetWork mağazalarından ve internet sitesinden erişilebiliyor.



Ekonomi 15.12.2025 12:23:07 0
Anahtar Kelimeler: network "kürk koleksiyonu"nu beğeniye sundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Grip Kapıda Değil, Aramızda
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

2

Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3

Tabipler Odası Başkanı Korkmaz: Tükenen aile sağlığı çalışanları hakları için ayakta

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 105 şüpheliyi yakalandı

5

TEB ile EBRD'den yeşil dönüşüm için 100 milyon avroluk anlaşma

6

Osmaniye’de kadın kooperatiflerine teknik gezi

7

Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

8

Uzm. Dr. Mürsel Koçer’den veda mesajı: Osmaniye sağlıkta tarihi bir dönüm noktasına ulaştı

9

Osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

10

Vodafone FLEX'ten 5G odaklı yeni yıl fırsatları