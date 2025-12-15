İSTANBUL - NetWork, kış sezonuna yönelik kürk dokulu dış giyim koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "NetWork Kürk Koleksiyonu", modern tasarım anlayışı, yumuşak dokular ve konfor odaklı yapısıyla kış sezonuna yönelik şehir stiline alternatifler sunuyor.

Kadın koleksiyonunda zamansız siluetler modern detaylarla birleştirilirken, geniş yakalar, dengeli hacimler ve net kesimlerle tasarlanan parçalar, doğal tonlardan koyu renklere uzanan renk paletiyle hazırlandı. Seçki, gündüz ve gece kullanıma uygun tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Konfor odaklı hafif yapılar ve işçilik koleksiyonun kullanım rahatlığını desteklerken, yumuşak doku ve sıcak tutan materyaller tasarımların temel özellikleri arasında yer alıyor.



Şehir yaşamına uygun olarak hazırlanan seçki, kış sezonunda sade ve dengeli bir dış giyim anlayışı sunuyor. Koleksiyona NetWork mağazalarından ve internet sitesinden erişilebiliyor.