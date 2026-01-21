NetWork'ten kışa özel aksesuar koleksiyonu

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - NetWork, şubat ayına yönelik aksesuar koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ayakkabıdan çantaya, atkıdan eldiven ve şapkaya uzanan koleksiyon, fonksiyonellik, konfor ve şıklığı bir arada sunarak kış kombinlerine katkı sağlıyor.

Kadın koleksiyonunda çanta ve ayakkabılar ekru, bordo, kahve ve siyah tonlarıyla, atkı, eldiven ve şapkalar ise yumuşak dokularıyla öne çıkıyor.

Erkek koleksiyonunda ise siyah ve kahverengi tonlarında tasarlanan ayakkabı ve çantalar yer alıyor.

Koleksiyona, NetWork mağazalarından ve markanın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.



