Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

Niğde

ADANA - Niğde'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz'in (53) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Deniz'in cenazesi, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine getirildi.

Kalp krizinden hayatını kaybeden Deniz için Zeytinbeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Zeytinbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Deniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yumurtalık Kaymakamı Yakup Papaker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve askeri personel katıldı.

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesine giderken yolda rahatsızlanan Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, kaldırıldığı Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



