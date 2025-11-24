Nippon Paint-Betek su bazlı üretim tesisini devreye aldı

İSTANBUL - Nippon Paint-Betek, Japonya merkezli Nippon Paint Holding ile gerçekleştirdiği güç birliğinin ardından 15 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni su bazlı üretim tesisini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgesel güç olma yolunda ilerleyen Nippon Paint-Betek, yeni su bazlı üretim tesisini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurdu.



Bugüne kadar boya ve ısı yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Filli Boya ve Dalmaçyalı gibi markaları Türkiye'ye kazandıran şirket, 2019'da Japonya merkezli Nippon Paint Holding ile güç birliği gerçekleştirdi.

Sorumluluk coğrafyasında üretim, inovasyon, AR-GE ve teknoloji üssü olarak konumlanan Nippon Paint-Betek, bu doğrultuda ileri teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tüm süreçlerin uçtan uca otomasyonla yönetildiği, sektörün ileri üretim altyapılarından biri olarak tasarlanan 2. su bazlı üretim tesisini devreye alan şirket, 15 milyon dolara mal olan yeni yatırımıyla üretim süreçlerini daha hassas ve hızlı hale getirecek.

Yıllık 225 bin ton üretim kapasitesiyle Nippon Paint-Betek'in toplam kapasitesini 345 bin tona çıkaran ve 2004'ten bu yana faaliyet gösteren Gebze Üretim Tesisi'ne ek olarak kurulan yeni tesis ile üretim ve ürün kalitesinde hassasiyetin artırılması, şirketin inovasyon odaklı büyüme vizyonunun da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Enerji optimizasyonu sayesinde elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 20 azalma ve süreç verimliliğiyle atık miktarında düşüş sağlaması ise şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.

Yeni tesisle daha esnek ve daha hızlı bir üretim kabiliyeti kazanan Nippon Paint-Betek, pazardaki değişimlere, müşteri taleplerine ve yeni ürün geliştirme süreçlerine daha hızlı karşılık vermeye hazırlanıyor.

- "Sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendireceğiz"

Açıklamada tesisin açılış törenindeki görüşlerine yer verilen Nippon Paint-Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Betek'in Nippon Paint Holding için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Heng, açılışını gerçekleştirdikleri yeni tesisin, bir üretim yatırımının ötesinde, Nippon Paint'in Türkiye'ye olan inancının güçlü bir simgesi olduğunu kaydetti.

Yeni tesisin aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel üretim ve inovasyon üssü olma yolundaki yükselişinin somut bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Heng, "Büyümeye, yeniliklere ve liderlik etmeye devam edeceğiz, Betek, Nippon Paint ve Türkiye için daha parlak ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Betek Türkiye Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tayfun Küçükoğlu da Nippon Paint için Türkiye'nin bölgesel üretim ve lojistik üssü olma vizyonuna katkı sağladıklarını anlattı.

Kuruluşlarından bu yana bu vizyonun taşıyıcısı olabilecek bilgi, birikim ve iradeye sahip olduklarını vurgulayan Küçükoğlu, "Bu doğrultuda, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak her adımı kararlılıkla atıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni tesisimiz gibi yatırımlar, bölgesel güç olma yolunda üstlendiğimiz bu yeni görevde gücümüze güç katacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

- Yeni tesis elektrik tüketimini yüzde 20 azaltacak

Nippon Paint-Betek Genel Müdürü Gökhan Güner ise 2. su bazlı üretim tesislerinin, şirketlerinin üretim anlayışında yeni bir sayfa açtığının altını çizdi.

Betek'i sadece bugünün değil, geleceğin de sektör lideri olarak konumlandırdıklarına ve şirketlerini daha ileriye taşıyacak stratejik adımlar attıklarına işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda şirketimizin ana lokomotifi olan dekoratif boyalar segmentinin en büyük hacmini oluşturan su bazlı boyalarımızı yeni bir faza taşıyacak, Betek'in gelecek 10 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere hizmet verecek 2'nci su bazlı üretim tesisimiz, şirketimizin son yıllardaki en büyük yatırım hamlesi oldu.

Bu fabrika ile otomasyonda güç kazanarak verimliliğimizi ve üretim kapasitemizi daha da artıracağız. Yeni tesisimiz, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adım olup elektrik tüketimimizi yaklaşık yüzde 20 azaltacak. Scope 2 emisyonlarını düşürmeye de katkı sağlayacak bu yatırım, üretim süreçlerimizdeki dönüşümün güçlü bir göstergesi olacak."

